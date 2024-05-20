男開走未熄火轎車丟包車上男童 台中警彰化逮獲竊嫌

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中1名媽媽將兒子留在車上未熄火，結果車子被開走也讓車上小孩被載走後丟包，中市警局第二分局今天上午前往彰化伸港逮獲竊嫌，失竊車輛則在台中豐原區一處空地尋獲。

第二分局於昨天近中午時接獲民眾報案指稱，開車前往附近土地公廟拜拜，將車子停在北區育才北路上，未熄火也未上鎖，並將兒子獨自留在車上，沒想到返回時發現兒子與車子都不見蹤影。

警方調閱相關監視器影像，發現一名身穿黑衣男子將車子開走，並將車子開到前方僻靜無人之處，才停車將男童拉下車後駕車逃逸，而男童後經路過民眾協助報案平安返家。

第二分局在確認車輛失竊後立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝犯嫌及被盜車輛，23小時內逮獲竊嫌。

經專案小組調閱監視器及相關資料沿路追緝，鎖定40歲廖姓男子於19日中午12時13分許，將車輛開到彰化縣伸港鄉一間友人所有的鐵皮屋內，便與友人於屋內休憩，直至20日上午10時10分許被大批員警包圍時始嚇醒。

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警方指出，廖男驚慌跳窗逃逸，但後門是一片稻田，廖男自知已無路可逃才乖乘就範，但現場並未發現失竊車輛，後經循線於台中市豐原區一處空地尋獲失車，初步檢查車子未受損。

警方進一步追查發現，廖男竊車是為代步使用，後續專案小組將深入調查以釐清案情；另外，員警在鐵皮屋內查扣疑似第一級毒品海洛因1包（毛重0.25公克）、第二級毒品安非他命2包（毛重共2.4公克）及子彈2顆等證物，依法全部帶回偵辦。（編輯：陳仁華）1130520