伊朗總統遇難 習近平致哀稱中國人民失去好朋友

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（中央社台北20日電）伊朗總統萊希昨天在直升機墜機意外中身亡。中國外交部發言人汪文斌今天表示，中國國家主席習近平已發出唁電，對萊希遇難表示深切哀悼，並指「中國人民失去一位好朋友」。

萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）昨天搭乘的直升機在飛越濃霧瀰漫的山區時墜毀，雙雙罹難。

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會。法新社記者提問，中國政府對萊希遇難有何回應。

汪文斌表示，習近平已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）致唁電，代表中國政府和人民就萊希在直升機事故中遇難表示深切哀悼，向穆赫貝爾、萊希的親屬、伊朗政府和人民表示誠摯慰問。

據汪文斌轉述，習近平在電文中指出，萊希為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，他的不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民「失去了一位好朋友」。

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習近平在電文中說，中國政府和中國人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略夥伴關係一定會不斷鞏固和發展。

汪文斌稱，中方也對阿布杜拉希安不幸遇難深表哀悼，向其親屬表示誠摯慰問。事故發生後，中方向伊方表達了關注和關心，願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。中方將繼續支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展，願與伊方一道進一步深化中伊全面戰略夥伴關係。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130520