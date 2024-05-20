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伊朗總統空難喪生 莫迪：深切哀痛

2024/5/20 16:05
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（中央社記者林行健新德里20日專電）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天在直升機意外中身亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示深切哀痛，會銘記萊希對印伊關係的貢獻。

63歲的萊希與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。

消息傳出之後，莫迪在社群平台X發文，對萊希意外身亡深表震驚及哀痛，同時也向萊希的家屬與伊朗人民表達衷心哀悼，強調印度在這個悲傷時刻與伊朗人民同在。

莫迪並稱，將銘記萊希為強化印度伊朗雙邊關係所作的貢獻。

莫迪與萊希去年8月曾利用在南非約翰尼斯堡出席金磚國家（BRICS）峰會的機會見面，討論兩國在貿易與投資、基礎設施、連接性、能源與反恐等領域合作事宜。

印度13日與伊朗簽署查巴哈港（Chabahar Port）10年使用合約，讓印度可以跳過巴基斯坦，透過伊朗開通與中亞及俄羅斯的貿易通道。這項合約也得到萊希的支持。（編輯：韋樞）1130520

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