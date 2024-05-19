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中俄兩國加強關係 英防相夏普斯：威脅民主

2024/5/19 19:02
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天說，他非常憂心中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最近加強外交關係，因為這對於民主構成威脅。

夏普斯向英國天空新聞網（Sky News）表示：「我對此非常擔憂，因為請記住，這是兩個不相信民主的國家。」

他指出：「他們正試圖把他們的制度傳播到世界其他地方，我們必須睜大眼睛看清楚，這是對我們生活方式的直接威脅。」

蒲亭16日訪問中國會晤習近平，兩人會談後共同簽署聯合聲明。習近平表示，中俄關係已經成為「新型國際關係和相鄰大國關係的典範」。

他還說，雙方堅持以相互尊重為根本，始終在核心利益問題上相互支持，將繼續秉持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，不斷深化政治互信。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130519

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