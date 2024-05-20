竹縣焚化爐底渣回運處置 綠議員指再製流向不明

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天質詢說，竹縣垃圾委外焚燒但底渣流向不明，應交代清楚，縣府說，焚化底渣依規處理，如製成符合標準的焚化再生粒料運用於工程中。

新竹縣議會第20屆第3次定期會質詢，蔡蕥鍹今天質詢表示，竹縣每天產生280噸垃圾，目前多委由新竹市、苗栗縣代燒垃圾，依合約1年需回運約6400噸的焚化底渣。

蔡蕥鍹表示，竹縣有522平方公里被劃定為「水質水量保護區」，且竹縣多數土地不得使用底渣再生製品於公共工程施作及堆置作業，對於部分焚化再生粒料及底渣去向，縣府應清楚交代，她建議可製作底渣流向圖，讓資訊透明，以避免流向不明。

蔡蕥鍹指出，竹縣也應推垃圾減量計畫設垃圾分選廠，提高資源回收率，甚至實行垃圾隨袋徵收，透過使用者付費原則，達到實際垃圾減量目標。

有關焚化底渣，環保局長蕭宏杰表示，環保局依行政契約回運的底渣皆委託合格再利用機構，再製成符合環境部品質標準的焚化再生粒料後，作為工程材料再利用於工程中。

蕭宏杰說，在112年度新竹縣使用焚化再生粒料約1萬1042公噸，再利用於新豐、竹北、湖口、寶山及關西，用途為道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料。

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蕭宏杰表示，竹縣底渣回運至再利用廠處理，並依工程需求將產出之焚化再生粒料載運至使用地點，並未在縣內推置，另相關焚化再生粒料品質皆應符合環境部品質標準，使用情形皆須上傳環境部平台公開。

至於飛灰固化物處理情形，環保局表示，目前是以有害廢棄物的方式掩埋，未來將研議引進技術，朝循環再利用方式處理。副縣長陳見賢表示，竹縣焚化爐預計今年年底前完工試營運、明年中正式啟用，對於相關焚化爐問題，會督促環保局做最好的規劃與處置。（編輯：林恕暉）1130520