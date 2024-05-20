教宗批美邊境政策：拒移民於門外「荒謬」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）天主教教宗方濟各今天罕見接受電視訪問時，除了稍稍碰觸美國大選議題，稱反移民態度嚴苛「荒謬」之外，還批評美國右翼天主教反對他的社會教誨，未免過於保守。

方濟各（Pope Francis）透過翻譯以母語西班牙語談了一個多小時，他告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）節目「60分鐘」（60 Minutes），德州關閉提供人道援助的天主教慈善機構非常荒謬。

方濟各說：「荒謬、真是荒謬，關閉邊境、把他們丟在那裡，荒謬。移民必須獲得收容。」

「收容之後你就會知道怎麼處理，或許你得把他送回去，我不知道，但每個案例都該從人道考量。」

尋求進入美國的移民數量創下歷史新高，其中大部分是為了逃離貧困、暴力和因暖化惡化的天災的中美洲和委內瑞拉人。

移民問題已成11月美國大選頭號政治問題，總統拜登的共和黨挑戰者、前總統川普更把這一話題推向前線。

方濟各說，對移民的「冷漠全球化」，是一種非常醜陋的疾病。

美國保守派主教反對教宗重新審視部分教義和傳統的作為，87歲的方濟各也有所回應。

教宗被問及這些主教時表示：「保守派堅持某些事、不想看得更遠，這是一種自殺態度。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130520