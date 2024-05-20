國有地地上權招標 中山醫大搶下台中南屯土地

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部國產署今年第2批國有地招標設定地上權今天開標，7宗標的標脫1宗，由財團法人中山醫學大學以新台幣近9700萬元、溢價率約12.4%，搶下位於台中市第13期市地重劃區的南屯區住宅區土地。

國產署今年第2批國有地招標設定地上權標的，7宗合計面積2.42公頃，權利金底價共17億2833萬餘元，訂於今天開標。

根據開標結果，7宗標的共有2張標封，均是鎖定首次列標的台中市南屯區土地，權利金底價8616萬6845元，最終由中山醫學大學以逾9686萬元、溢價率約12.4%搶下。

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國產署指出，此標的使用分區為第1之3種住宅區，位於台中市第13期市地重劃區內，雙面臨路，距豐樂公園約750公尺，距中捷豐樂公園站約750公尺、大慶站約950公尺， 且距中山醫大附設醫院約750公尺。

國產署說明，地上權存續期間多為70年，地租年息率3.5%，所謂招標設定地上權，是國家保有土地所有權、提供使用權給民間的活化國有土地方式，在國人有土斯有財觀念之下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。（編輯：張均懋）1130520