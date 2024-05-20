翁茂鍾造假社會勞動案 周章欽判罰俸1年確定

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（中央社記者林長順台北20日電）富商翁茂鍾因炒股案被判易服社會勞動，涉嫌假造勞動紀錄。監察院通過彈劾時任台南地檢署檢察長周章欽，並移送懲戒。懲戒法院一審判決周章欽罰俸1年，二審今天駁回上訴確定。

佳和集團前董事長翁茂鍾於民國91年到93年間因炒作佳和公司股票，100年10月遭判有期徒刑1年定讞，台南地檢署檢察官核准易服社會勞動2196小時，履行期間2年。但高檢署和台南地檢署發現，翁茂鍾竟於101年1月到9月間就完成2196小時社會勞動，疑涉偽造文書。

監察院認為，翁茂鍾為逃避社會勞動，經由前南檢檢察長周章欽指示前南檢主任觀護人韓國一，指定鄰近佳和公司的麻豆分局作為社會勞動執行機構；周章欽更於102年7月到107年9月間，收受翁茂鍾11件襯衫。監察院於111年間彈劾周章欽等人，移送懲戒法院。

懲戒法院一審指出，周章欽就易服社會勞動事件有所關說或請託，未依法令謹慎執行其職務，以圖翁茂鍾之利益，致生易服社會勞動之執行弊端，嚴重斲傷國家刑罰權的確實行使，情節重大。

懲戒法院一審認為，周章欽長達5年餘收受翁茂鍾11件襯衫，足以影響檢察公正、廉潔形象或司法尊嚴，情節重大，今天判決周章欽罰款，其數額為任職時最後月俸給總額1年。

周章欽不服提起上訴。懲戒法院二審認定原判決並無違失，今天判決駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1130520