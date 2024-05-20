安鈦克揮軍掌上遊戲機市場 對決任天堂、華碩

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）知名DIY電腦零組件品牌安鈦克揮軍手持電腦遊戲市場，今天宣布攜手掌上遊戲PC大廠亞諾（Ayaneo），推出首款掌上遊戲機Antec Core HS，正面對決任天堂、華碩、聯想等大廠。

安鈦克是老牌的DIY電腦零組件品牌，主要產品包括電源和機殼等，1986年成立於美國矽谷，已有38年歷史，安鈦克執行長李知達表示，安鈦克在PC組裝的玩家市場已累積相當知名度，但考量更年輕的玩家族群，最熟悉的平台已經不是PC，而是手機、平板等可攜式運算裝置，公司決定超前部署，推出首款掌上遊戲機Antec Core HS。

Antec Core HS外觀類似任天堂的遊戲機Switch，可隨時攜帶玩遊戲，最大差別是內建X86架構的AMD Ryzen 7處理器和微軟Winodws 11作業系統，並可透過基座連接外部的螢幕，以及鍵盤、滑鼠等輸入裝置，化身電腦。

李知達分析，目前市面上類似產品包括任天堂Switch，以及PC大廠華碩的ROG Ally和聯想的Legion Go等。但Switch沒有電腦相關功能，華碩和聯想的產品則瞄準專業玩家。Antec Core HS準備在6月台北國際電腦展正式對外發表，建立市場區隔，希望能殺出一條血路，全力搶攻年底的歐美聖誕節旺季採購商機。

安鈦克去年稅後純益5633萬元，年增1.37倍，每股純益1.88元，創3年來最佳獲利表現。但今年首季稅後淨損685.5萬元，較去年同期淨利2462萬元由盈轉虧，每股淨損0.31元。

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安鈦克營運陳明勇說明，今年初營運虧損主因投入新品行銷宣傳，以及產品研發，造成相關費用增加，由於掌上遊戲機剛推出，短期內行銷費用欲小不易，接下來開始出貨後，可望帶動營運規模擴大。

另外，安鈦克決定卡位東南亞商機，董事會已經通過在泰國曼谷設立分公司，瞄準東南亞市場。陳明勇說，東協國家經濟成長快速，且平均年齡層低，未來5至10年有很大成長機會，公司決定超前部署。（編輯：張均懋）1130520