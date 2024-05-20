國產米穀粉創作烘焙 全國米糧精品賽受理報名

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農糧署表示，「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」即日起徵求具烘焙、中西點製作經驗業者參賽，鼓勵用國產米穀粉為主原料開發新品，將選出18件烘焙精品，總獎金新台幣55萬元。

為讓米食多元，吸引更多人食用，農業部農糧署持續舉辦烘焙競賽活動，農糧署今天發布新聞訊息表示，「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」即日起到6月14日止受理報名。

關於報名資格，農糧署說明，全國具實體銷售據點，並取得烘焙、中西點等食品相關營業登記的業者都可參賽，重點是必須以國產米穀粉（稉米）為主原料（占51%以上），搭配地方特色食材創作製作新產品。

農糧署指出，今年競賽將選出18件烘焙精品，總獎金為55萬元；7月將舉辦全國賽，依據「產品設計、口感風味、食材特色、攜帶便利性」等項目綜合評比，擇優選出3名金獎、5名銀獎及10名優選，其中金獎獎金高達10萬元。

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參賽資訊可至農糧署全球資訊網，依序點入「農糧業務」、「稻米專區」、「歷年米食相關競賽」、「2024全國米糧精品伴手禮創意競賽」詳閱。

評估國內烘焙市場年產值約600億元，農糧署近年舉辦「全國米糧精品伴手禮創意競賽」，鼓勵烘焙及米食加工業者創新，累計輔導業者商品化上市新產品逾百項，例如去年金獎作品小黃蜂米蛋糕、長崎米蛋糕、能量雙色餅、花好月圓米餅乾等，都是優質產品。（編輯：張雅淨）1130520