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雲豹能源子公司與日月光簽約 20年供40億度綠電

2024/5/20 17:57（5/20 18:56 更新）
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雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔（右3）20日代表與日月光投控行政長汪渡村（右2）簽署綠電購售合約，天能綠電將供應日月光投控及子公司20年以上、共超過40億度綠電。（雲豹能源提供）中央社記者張建中傳真 113年5月20日
雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔（右3）20日代表與日月光投控行政長汪渡村（右2）簽署綠電購售合約，天能綠電將供應日月光投控及子公司20年以上、共超過40億度綠電。（雲豹能源提供）中央社記者張建中傳真 113年5月20日
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（中央社記者張建中新竹20日電）雲豹能源子公司天能綠電今天與半導體封測廠日月光投控簽署綠電購售合約，天能綠電將供應日月光投控及子公司20年以上、共超過40億度綠電。

雲豹能源指出，天能綠電將透過自有發電案場及外部電廠作為供應來源，預計2026年開始供應日月光投控的高雄、中壢廠及旗下矽品、環鴻科技電力使用。

雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔今天代表與日月光投控行政長汪渡村簽約。趙書閔說，集團整合自有案場資源，提供太陽光電及風力發電等多元綠電媒合服務，並擴展外部逾百處供電場所，透過天能綠電供電調度，為發電、售電、購電3方共創最大效益。

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汪渡村表示，日月光投控及子公司積極採購再生能源，致力實踐企業減碳。這次攜手子公司與天能綠電簽約，除持續增加整體企業競爭力，同時為滿足客戶及自身承諾的要求，達成永續經營目標。

天能綠電今年1月至5月20日止，累計銷售逾5.1萬張太陽光電憑證。雲豹能源預期，至今年底，累計綠電轉供簽約量將達150億度，可望為集團注入營收成長動能。（編輯：張均懋）1130520

#日月光投控
#雲豹能源
#綠電
#綠能
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