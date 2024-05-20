文策院推台片閃耀全球 春風開心首訪法國坎城

（中央社記者洪素津台北20日電）第77屆法國坎城影展如火如荼進行中，今年台灣電影表現亮眼，獲得文策院支持投資及合製的作品劇組（法國時間17日）齊聚坎城台灣之夜，首次參加的演員春風，坦言東西吃不太習慣，但對一切都很開心。

文策院近年加強國際投資合作，希望帶動更多連結國際市場的機會，「白衣蒼狗」獲「國際合作投資專案計畫」（TICP）支持，法國時間20日首映，導演曾威量表示：「來到坎城，讓人覺得謙卑，一部電影要來到坎城很不容易，有很多犧牲、妥協，要付出很多心血，對我來說也是如釋重負！」

電影主題是缺乏資源的偏鄉醫療，對於電影即將和世界觀眾見面，曾威量說：「對我來說它重新定義了台灣電影，我最期待的是，這部片不只是國際上看得見、看得懂，也希望台灣觀眾看得見、看得懂。」

首次參加坎城影展的演員春風，坦言從沒想過，談到新作，他透露：「我飾演一個黑心老闆，但其實是為了要照顧女兒，是個滿悲傷的角色，很難，超級難！這是我演過每天都很不開心的角色，演的時候心情很沈重。希望觀眾能看我的演出，有一點不一樣的收穫。」

另一部同樣獲得文策院TICP支持的「蟲」導演王凱民（KEFF）帶著演員潘綱大、劉韋辰、李夢苡樺亮相，KEFF打趣形容和大家在坎城海灘看著海，突然錯覺自己人在恆春，「能夠帶台灣作品和團隊一起來坎城，我覺得很幸運也很感動！」

潘綱大回憶電影首映結束當下，完全忘記自己在坎城，「這就是電影的魔力。」劉韋辰同樣直呼很不真實，還在適應中；李夢苡樺表示：「看到這麼多觀眾喜歡我們的作品，很感動、很想哭。」

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紀錄片「歌舞的我們」獲得文策院「內容開發專案計畫-前期開發支持」（CCDP），導演盧盈良表示這是一個關於台灣原住民性別少數的故事，希望被陪伴、被愛，並且可以愛自己的主題。「我第一次來坎城，在路上就會看到明星、有名製片跟導演，有點美夢成真的感覺。希望透過國際提案的方式跟機會，找到更多資源支持。」

今年坎城影展台灣電影表現不俗，入選「一種注目」的「禁愛絲孃」劇組、「導演雙週」的「白衣蒼狗」導演曾威量和演員春風（洪瑜鴻）、「影評人週」的「蟲」導演王凱民（KEFF）和劇組、「坎城首映」的「約見波布」團隊、沉浸式競賽單元的「黑」和「穿越霧中」主創團隊，以及入選沉浸式非競賽單元的「大師狂想曲：河瀨直美」團隊、參加「Cannes Docs 紀錄片放映及提案競賽」的紀錄片「歌舞的我們」導演盧盈良都參與坎城的台灣之夜，重磅台灣影人，讓今年坎城影展充滿濃濃台灣味。（編輯：李亨山）1130520