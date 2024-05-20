前臺銀金控董事長沈榮津 接任開發金副董事長

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（中央社記者羅元駿台北20日電）開發金董事會今天通過，推選前臺銀金控董事長沈榮津擔任開發金副董事長，將借重其對國際經濟局勢的敏銳洞察、全球產業鏈重組的精準判斷，以及其在政界及金融界推動並協助台灣產業轉型的豐富經驗，協助開發金業務成長。

開發金發布重訊說明法人董事代表人變動案，沈榮津代表基捷投資出任開發金董事，並經董事會推選為開發金副董事長。

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開發金發布新聞稿表示，沈榮津過去主導產業轉型及投資台灣方案，打造台灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等4大中心，帶動電動車及生醫等新興產業發展，並推動台灣企業朝向淨零永續轉型，結合政策金融支持產業數位轉型、淨零轉型，為台灣經濟成長奠定重要基礎。

開發金表示，沈榮津擔任公職53年，歷任經濟部工業局局長、次長、部長及行政院副院長等要職，對於台灣經濟、科技及金融發展貢獻良多，加上完整而嚴謹的歷練，將協助開發金的公司治理及企業永續發展。（編輯：潘羿菁）1130520