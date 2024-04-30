台積電表態支持世界先進董事長方略 無出脫持股計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）世界先進今年將全面改選董事，台積電表示，不再派任法人代表參與世界先進董事選舉，不過仍會行使投票權支持適當的董事候選人，包括世界先進董事長方略，台積電也無出脫世界先進持股計畫。

世界先進預計6月14日召開股東常會，會中將改選9名董事，其中，包含5名獨立董事。根據世界先進公布的董事候選人名單，現任董事長方略與董事曾繁城不再擔任台積電法人代表，改以自然人身分角逐世界先進董事，備受關注。

台積電指出，與世界先進間非控制從屬關係，為強化經營者責任與公司治理，台積電擬不再派任法人代表參與世界先進董事選舉，不過仍將行使投票權支持適當的董事候選人，包括方略。這決定與公司持股無關，台積電並無出脫世界先進持股計畫。

世界先進董事候選人還有總統府資政沈榮津及行政院國家發展基金會管理會代表人國發會主任委員龔明鑫。獨立董事候選人有世界先進現任獨立董事金聯舫、史欽泰及陳良基，還有世界先進前總經理徐中時及台灣大學會計學系兼任教授林嬋娟。（編輯：林淑媛）1130430