李詩欽：2028年ICT產值3/4來自國外 應注重全球布局

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（中央社記者張建中台北19日電）電機電子工業同業公會理事長李詩欽今天表示，2028年台灣ICT資通訊產業全球產值可望超過1兆美元，台灣生產比重25%，即3/4產值是來自國外，應注重全球布局，希望工研院能在海外廣設服務中心，讓電電公會跟進。

工研院今天舉辦第3屆ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，李詩欽在觀看現場展示的淨零技術後說，千瓦級伺服器冷卻系統是電電公會會員的福音，工研院的虛擬電廠則打造了很好的場域。他對於氫能源應用有很深的感受。

李詩欽指出，電電公會2023年進行一項調查，預測台灣ICT產業發展，2022年台灣ICT產值7700億美元，與當年台灣國內生產毛額（GDP）相當，其中27%是在台灣生產，預估2028年總產值可望超過1兆美元，台灣生產比重將降至25%，即3/4產值來自國外，應重視全球布局。

他說，目前產業逐步移往美國、加拿大、墨西哥、歐盟、越南、泰國與印度，希望工研院能夠在海外廣設服務中心，讓電電公會跟進。

總統府資政沈榮津、經濟部產業技術司長邱求慧、國發會副主委高仙桂及國民黨立法委員謝衣鳯等人也都出席ITRI NET ZERO DAY活動。

沈榮津表示，談到淨零各界壓力很大，總統蔡英文為此提出4大策略方向，包括產業轉型要加速、能源轉型要持續、生活轉型要啟動、社會轉型要公平。

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沈榮津說，為讓轉型過程中達到公平，政府相當用心規劃配套措施，經濟部協助傳統機車維修店家接受維修電動機車訓練，並提供相關工具及試乘電動機車。

高仙桂表示，工研院的技術研發跟創新應用一直是帶領台灣產業轉型升級主要動力，國發會2022年匯集各部會發表台灣2050淨零碳排路徑圖，工研院同步每年舉行淨零技術展示，相信在下一波淨零碳排科技創新革命，工研院會持續扮演淨零科技火車頭，對於企業淨零轉型及國家淨零轉型目標達成，工研院會扮演重要角色。（編輯：蘇志宗）1130419