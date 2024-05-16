準經長與電電公會交流 李詩欽：能源議題盼獲支持

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（中央社記者賴言曦台北16日電）電機電子工業同業公會今天召開會員代表大會，針對台灣經濟前景，理事長李詩欽表示，從首季出口額數據可觀察到會有更好成績，對下半年深具信心，另電電公會下半年將成立「AI創新應用聯盟」，進入新里程碑。

媒體詢及會前與準經濟部長郭智輝的交流，李詩欽表示，由於公會兼顧很多責任，因此在與郭智輝與談時除了表達產業具體目標外，也提到挑戰部分，另因公會成員對能源投資很大，所以也有就能源議題向郭智輝提出意見，希望爭取支持。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）今天召開第26屆第3次會員代表大會。

李詩欽致詞時表示，過去總統當選人賴清德提出5大信賴產業及經濟日不落國目標，因此電電公會今年10月除了舉辦成立75週年慶祝活動外，也將正式成立台灣「AI創新應用聯盟」。

李詩欽指出，電電公會即將進入新里程碑，並提出4大核心任務，分別為「永續的電電公會、能源的電電公會、科技的電電公會、國際的電電公會」，預估2027年台灣ICT產業產值將超過1兆美元。

李詩欽說，其中台灣生產比重占1/4，中國降至40%以下，北美及印度則占近40%，真正達到台灣IC產業日不落的全球布局。

至於台灣經濟前景，李詩欽說，雖然去年情況有點遲緩，但以電電公會代表電子業為例，從今年首季的出口額數據就可以看到會有更好的成績，對下半年深具信心。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130516