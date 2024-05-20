恭喜正副總統就任 韓國瑜：見證民主、期許新猷

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（中央社記者范正祥台北20日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天上午9時宣誓就職，賴清德從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。韓國瑜今天下午在臉書發文表示，見證民主、期許新猷，祝福中華民國穩定發展、屹立不搖。

第16任總統、副總統宣誓就職典禮在上午9時開始，賴清德、蕭美琴在卸任總統蔡英文等人陪同下，唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮，並高舉右手宣誓。韓國瑜依序授與賴總統「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」。

中華民國國璽有二，一為「中華民國之璽」，一為「榮典之璽」。新任總統就職時，依「印信條例」規定由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」，代表國家權力象徵及政權傳承，賦予新任總統國家大政及責任，為中華民國全體國民所付託。

韓國瑜今天下午在臉書發文表示，授與中華民國之璽、榮典之璽、總統之印、總統之章、副總統之印，恭喜中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就任。

韓國瑜表示，見證民主、期許新猷，祝福中華民國穩定發展、屹立不搖。（編輯：蘇龍麒）1130520