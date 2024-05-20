新北中和安邦社宅將完工 632戶預計下半年招租

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府城鄉發展局今天表示，中和安邦社會住宅即將完工，共632戶，預計下半年招租。1房型月租金約新台幣5100元起、2房型月租金約9700元起、3房型月租金約1萬3400元起。

市長侯友宜今天視察將完工的中和安邦青年社會住宅，聽取簡報，前往樣品屋瞭解2人房、3人房的陳設；他還親自試坐馬桶、長輩的衛浴設備，瞭解通用設計對住戶的方便性。

城鄉局說，安邦社宅為中和區由政府興建、國有土地無償撥用的社宅用地，共24層樓，視野遼闊，在頂樓陽台還可以眺望到台北市101大樓、中和區南勢角烘爐地的景觀；整體使用智慧型管理，符合多元機能的全齡安居社宅。

城鄉局說，除作為青年創客中心、身心障礙日照中心、公共托育中心，安邦社宅將提供632戶居住單元，分別為1房型331戶、2房型172戶、3房型129戶。預計今年下半年開始招租。

城鄉局表示，社宅基地鄰近捷運萬大線LG06站、環狀線中和捷運站，交通便利。租金適用「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身分」訂分為4階；租金金額後續審議通過後，由新北市住宅及都市更新中心招租時公告，民眾可至住都中心官網洽詢。

城鄉局表示，新北目前興辦社宅已達1.1萬戶，規劃中預估還有8900戶，全部完成後將達到近2萬戶。其中，蘆洲區光華段、三重區三重段、淡水區海天段都已完成招標，預計今年底、明年初開工。

另外，新泰塭仔圳社福用地，已完成先期規劃。還有中和區盛昌段、新店區復興段、三重區富貴段、土城區板院段等4處基地推動中。（編輯：林恕暉）1130520