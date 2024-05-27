賴總統提百萬戶社宅 董建宏盼住都中心如期如質達標

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部次長董建宏今天出席住都中心董事長花敬群就職茶會時表示，總統賴清德提出百萬戶社宅目標，搭配包租代管、租金補貼，相信住都中心與地方政府合作下，能如期、如質、如數達成目標。

董建宏上午出席國家住宅及都市更新中心董事長花敬群就職茶會，他在致詞時指出，因新竹市1棟集合式住宅昨天深夜發生火警，釀2名消防員殉職，原定出席的內政部長劉世芳因此調整行程，趕往新竹慰問消防人員。

董建宏說明，住都中心是花敬群在內政部次長任內成立的組織，過去是以次長身分代理董事長，大力推動公辦都更、直接興辦社宅。歷經0403地震後，都更議題受高度關注，公辦都更已完成12案公開評選、簽約，今年底前會辦理7案公開招商，大幅提升居住品質。

董建宏提到，截至4月底，中央直接興辦社宅達5萬2845戶，新辦基地遍布全台，而社宅需求越來越多，政府希望提供公平居住環境，賴總統提出百萬戶社宅目標，包括包租代管、租金補貼等，相信住都中心能與內政部、地方政府合作，如期、如質、如數達成目標。

董建宏透露，未來社宅興建會從生活圈考量，找尋合適土地，並納入日照、托育、公共空間、綠地等，興建過程會採潔淨、環保方式，符合2050淨零碳排趨勢，相信未來能更快速完成目標。

花敬群表示，住都中心在2018年8月1日掛牌成立時，僅約有40名工作人員，當時希望找一些專業高手來帶領住都中心，但基於各種原因且「高手比較貴」，時任行政院長的賴清德要他先代理董事長，從零開始打造住都中心。

花敬群解釋，「8年20萬戶」的目標，是在極短時間內要完成很大的工作量，內政部地政司、財政部國產署都提供很大協助。國家好不容易有機會要在十幾年時間內蓋大量社宅，這個契機不應該只是把房子蓋完，同時更應搭配國家再發展的量能、建立產業體系。

花敬群指出，例如要把預鑄工法更有效率地發展，另外也跟國震中心合作，未來所有社宅社區都會是地震偵測基地；同時也要讓社會福利系統能與社宅銜接，除社政體系網絡之外，透過社宅也建立另一套社福網絡，強化國家社福體系。

花敬群強調，「董事長對我而言還是陌生的3個字」，但他還是會充滿熱情、戰鬥力，從過去5年10個月的基礎，站在自己肩膀上，繼續向前邁進。（編輯：張若瑤）1130527