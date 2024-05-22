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凱旋青樹社宅偵煙器太敏感等怨言多 高市：加強服務

2024/5/22 16:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市「凱旋青樹」社宅去年起入住，但有住戶向議員反映偵煙器太敏感，煮飯或洗澡就警鈴大作，還有浴廁排水等問題；副市長林欽榮承諾加強服務，都發局也指出，將針對各項指正做好改善。

台灣基進高雄市議員張博洋今天質詢指出，凱旋青樹住戶反映不少問題，如偵煙器太敏感，煮飯、洗澡都會引發警鈴大作；還有浴廁排水不良，容易阻塞，反映後得到的回覆是毛髮太多導致排水不良，住戶只好每天自行清理。

張博洋也不滿大樓公告「長輩如果無法換燈泡，可自行尋找水電工更換」，認為不夠體恤長輩；他並認為凱旋青樹缺乏住戶與市府、物業管理公司3方溝通管道，建議參考外縣市訂定法規，成立社會住宅住戶委員會制度，建立溝通管道。

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張博洋說，社宅是為了照顧人民的良善建設，不是冷冰冰水泥建築物，如果無法讓住戶感到幸福，政府必須謙虛檢討，市府應再辦一場社會住宅座談會，都發局長吳文彥須親自到場傾聽住戶心聲。

吳文彥允諾，將親自出席與住戶說明，也會針對各項指正做好改善。林欽榮表示，確實服務做得不夠細膩、不夠到位，他將督導都發局加強，做到服務到位；而物業管理公司也將進行考評，若不行就換掉，以後招標要採最有利標。（編輯：陳仁華）1130522

#吳文彥
#林欽榮
#張博洋
張博洋
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吳文彥
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