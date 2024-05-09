大林蒲居民抗議背債遷村 陳其邁：配套減輕民眾負擔

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（中央社記者林巧璉、蔡孟妤高雄9日電）大林蒲百餘名居民今天至高雄市議會陳情，居民強調遷村方案不合理，居民會負債遷村，要求市府修改大林蒲遷村計畫草案、召開聽證會；市長陳其邁說，有配套方案全面減輕民眾負擔。

國民黨高雄市議員陳麗娜、曾麗燕今天陪同大林蒲百名民眾至議會陳情，居民拉著紅布條要求「提高大林蒲遷村補償」、「正視遷村問題爭議」、「修正大林蒲遷村安置計畫草案」等。

陳麗娜說，近期遷村意願調查讓不少居民更擔憂，擔心如果資格不符或補助不夠將會負債遷村，遷村辦公室的說明也讓居民「霧煞煞」，大家有意願遷村但條件不好也是無法遷，市府應修正計畫，同時提升遷村預算。

曾麗燕表示，希望陳其邁聽到居民聲音，市府應誠心誠意了解大林蒲遷村需求，有很多民眾的需求，市府沒有聽進去。

陳其邁今天在議會接受媒體聯訪時表示，大林蒲遷村以保障民眾的財產權、生活權、社會權為基礎，遷村預定地周邊也有學校、醫院、市場等公設，市府持續一對一調查意願並說明權益，目前已有94%居民贊成遷村規畫案。

陳其邁說，民眾也陸續反映一些個別問題，包括土地持分、共有等私權狀況，市府會盡量搜集不同意見，持續與民眾溝通，讓遷村辦得更周延。

針對媒體提問是否會增加遷村補助，陳其邁說，配套方案是全面減輕民眾負擔，目前補償是以全新現有價格估算成本，像是鋼筋水泥估算就用新的鋼筋水泥價格補償；如有租屋需求，也有相關租金補貼。

鳳森里長陳信雄說，請市府拿出誠意，先造鎮讓大家可以搬遷直接入住；目前遷村賠償方案，不足讓居民蓋回原建物坪數，住戶勢必要背債蓋房，「我們真的會變乞丐，這樣合理嗎？」

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鳳林里長張校銘則說，沿海六里世代居住的家族多數共同持分土地與建物，加上早期蓋屋習慣，導致實際上有許多住戶地坪無法達到最小建築面積（約7.5坪），政府應放寬條件讓民眾增購土地。

大林蒲居民洪秀菊說，這2、3個月來意願調查時居民有很多疑惑，最大訴求是先建後遷、建物補償一定要比照桃園航空城；市府一直強調有94%人同意遷村草案，但包括自己與街坊鄰居都還沒同意，請市府不要忙著放消息，應認真解決居民問題。（編輯：陳仁華）1130509