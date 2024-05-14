高雄中油勞宅爭議 陳其邁：邀里長、中油討論方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄中油勞宅爭議已久，宿舍群仍有逾千戶居住，但土地屬於中油，居民希望能取得永久使用權。高雄市長陳其邁今天表示，已責請副市長林欽榮召集當地里長、中油公司討論可行方案。

位於楠梓區的中油宏毅、宏榮等宿舍群，仍有逾千戶居住，但土地屬於中油，居民僅有地上權，居民擔心未來會被拆屋還地，希望能取得永久使用權。

無黨籍高雄市議員陳善慧今天在議會質詢表示，許多中油退休員工已居住5、60年，卻面臨可能搬遷命運，希望陳其邁邀集相關單位協商宿舍群將何去何從。

陳其邁答詢表示，約2週前與宏毅、宏榮等里長座談後，慢慢取得共識，為確保原住戶居住權益，研商能否符合公辦都更的精神，讓退休老員工及眷屬在都更時所擁有財產，作為都更計算基礎後，再進一步談論。

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陳其邁表示，已責請林欽榮召集當地里長、中油公司，討論可行方案後再向居民說明。現階段必須先將住戶生活照顧好，至於長遠方案，需要凝聚共識及獲得中油公司同意，市府將會盡最大努力撮合雙方取得共識。

陳其邁還說，目前周邊有台積電進駐楠梓產業園區，區域發展非常快速，退休中油員工多數年歲已長，希望將他們生活先照顧好，不至於煩惱居住問題。（編輯：謝雅竹）1130514