賴總統就職 王毅：一中原則是台海和平定海神針

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（中央社台北20日電）針對總統賴清德就職，中國外交部長王毅今天重彈舊調，聲稱「一個中國」原則是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提，也是「維護台海和平的定海神針」。而「台獨分裂行徑」則是對台海和平「最重大的破壞」。

中國外交部官網今天公布，王毅今天在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）出席上海合作組織外長會議，針對台灣「520就職儀式」闡明中方立場時，作上述表示。

王毅宣稱，「『一個中國』原則不可違。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實。無論台灣島內局勢如何變化，都改變不了這一事實」。

他聲稱，包括上海合作組織成員國在內的許多國家政要和各界人士，密集發出「恪守一個中國原則的正義之聲，堅定支持中方『反獨促統』的正義事業」，再次說明「國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。任何人妄圖挑戰一個中國原則，都將以失敗告終」。

王毅宣稱，「台獨分裂行徑不可行」。1943年的開羅宣言及1945年的波茨坦公告，「明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，這些具有國際法效力的文件是戰後秩序的組成部分，是國際社會的集體記憶」。「台獨分裂行徑，構成對國際秩序最嚴重的挑戰，對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞」。

他又說，「一個中國」原則是中國發展與世界各國關係的政治基礎和前提，也是「維護台海和平的定海神針」。

王毅最後聲稱，「中國統一的大勢不可逆。中華民族有著『國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷』的共同信念，這是中國終將統一、必將統一的歷史必然和內在邏輯。台灣問題是中國的內政，實現國家完全統一，是全體中華兒女的一致要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130520