研調：電視面板品牌商備貨動能減 50吋以下較明顯

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天表示，5月以後電視面板備貨動能稍微減弱，其中以50吋以下的電視面板較為明顯；除華南代理商與白牌市場需求鬆動，近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產品。

集邦科技研究副總經理范博毓說明，因為需求變動，整體面板價格上漲的空間收斂，面板廠是否持續按需求生產、開始積極調整稼動率來支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。

范博毓觀察5月電視面板價格漲幅，預期32、43、50吋轉為持平，55吋上漲1美元；大尺寸部分產品價格也出現收斂，65吋與75吋僅上漲2美元，85吋則維持上漲4美元。

桌上型液晶顯示器（Monitor）面板部分，集邦指出，目前品牌客戶對於面板需求仍在，加上面板廠欲拉抬面板價格，盼能延續價格漲勢，盡快扭轉液晶顯示器面板虧損的態勢，因此面板廠積極維持5月價格漲勢。

集邦預期5月液晶顯示器面板價格，不含背光模組面板因為過去幾個月漲幅已大，5月預計將僅上漲0.5至0.6美元；面板模組部分，21.5吋預計上漲0.5美元，23.8吋上漲0.6美元，27吋則預計上漲0.5美元。

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至於筆電面板，集邦認為，雖然進入第2季後，面板需求相較第1季的淡季開始明顯上揚，但是季增幅度低於原先預期，可能落於10%以內，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高；品牌客戶對面板價格上漲，多半仍採較抗拒的態度。

集邦預期5月筆電面板價格，僅高清TN型廣視角面板因供給有限，以及來自新興市場需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元；全高清橫向電場顯示技術的廣視角機種價格仍持平。（編輯：張良知）1130520