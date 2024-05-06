研調：5月電視面板備貨動能減 是否降稼動率待觀察

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技今天公布5月上旬面板報價，電視面板漲勢暫歇，僅較大尺寸價格上漲，面板廠是否重新調降稼動率，維持面板價格，將是觀察重點。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，5月電視面板備貨動能開始出現些許減弱跡象，其中又以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，整體面板價格上漲的空間開始出現收斂。

范博毓認為，面板廠過去幾個季度持續按需生產的操作策略，是否會在這2個月再度開始啟動，讓維持在80%以上的高檔稼動率開始向下修正，以支撐面板價格，將是近期觀察重點。預期5月的電視面板當中，32、43、50吋轉為持平，55吋上漲1美元，65吋與75吋上漲3美元。

他以液晶顯示器（Monitor）面板來看，目前品牌客戶對液晶顯示器面板需求仍然強勁，加上面板廠極欲拉抬面板價格，盡可能要在這一波漲勢中達成扭轉液晶顯示器面板虧損局面，對於5月面板價格漲勢仍採較積極態度。

集邦科技預期5月液晶顯示器面板價格，不含背光模組面板預計將上漲0.5至0.7美元，面板模組中，21.5吋預計上漲0.5美元，23.8吋上漲0.6美元，27吋預計上漲0.5美元。

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筆電面板部分，集邦說明，雖然進入第2季後，面板需求相較第1季的淡季開始明顯上揚，但是增加幅度仍低於原先預期，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，較難出現明確的面板價格上漲訊號。

面板廠也因筆電面板需求增幅不如預期，無法採取強勢的面板價格策略。集邦預期5月筆電面板價格，僅高清廣視角機種面板因供給有限，需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元。全高清廣視角機種的供給廠商多，競爭較激烈，部分面板廠希望可以跟進其他機種價格，也同步上漲0.1美元，但需視品牌客戶的態度而定。（編輯：張均懋）1130506