電視面板需求續弱 集邦：觀察價格下跌壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北5日電）研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總經理范博毓表示，電視面板6月需求持續減弱，預估面板廠仍會堅守面板報價全面持平，但因面板廠態度未完全一致，供給調節沒有一步到位，需觀察部分電視面板價格下跌壓力是否開始浮現。

范博毓指出，面板廠在稼動率的調控上仍未大幅度修正，並開始積極尋求代理商拿貨提供專案報價，部分品牌客戶積極要求面板廠提供MDF（市場發展基金），電視面板價格上漲動能已明顯減弱。

在顯示器面板需求方面，6月隨著品牌客戶備貨水位已到滿足點，部分IC零組件供貨不順問題也陸續獲得舒緩，加上電視面板價格已在6月開始轉持平等因素影響，預估漲幅將持續收斂。目前預計6月Open Cell液晶面板上漲約0.3至0.5美元，面板模組上漲約0.2至0.3美元。

在筆記型電腦（NB）面板方面，需求在第2季預估將季增12%，部分是反映提前備貨的需求，目前預估第3季需求季增幅度將縮小至2.5%。

范博毓指出，由於面板需求不斷被往前提，意味著品牌客戶對下半年，甚至對全年展望都偏保守。在此情況下，面板廠在NB面板價格的策略就出現更多顧忌，鞏固出貨量、維繫客戶關係成為首要考量。

觀察6月NB面板價格，目前預估低階入門的HD TN機種仍有0.1美元的微幅上漲空間，其他IPS機種大多維持持平水準，難以見到上漲訊號。（編輯：張均懋）1130605