集邦：4月電視面板需求轉弱 大尺寸有撐

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（中央社記者賴言曦台北22日電）研調機構集邦科技今天表示，電視面板需求進入4月後開始出現疲軟跡象，55吋以下需求走弱的訊號較明顯，僅65吋以上大尺寸電視面板，仍有後續旺季促銷備貨需求支撐。

集邦研究副總經理范博毓評估，目前面板廠的稼動率仍處於較高的水準，供給能力增加下，面板價格的漲勢開始出現收斂。以4月電視面板價格而言，32吋、43吋、50吋預計上漲1美元，55吋預計上漲2美元，65吋、75吋預計上漲4美元到5美元。

范博毓表示，液晶顯示器（Monitor）面板受電視面板價格上漲的激勵，3月起成功調漲價格，4月後部分品牌客戶就消費性機種的備貨需求仍然強勁。

另外，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）持續在紅海攻擊商船，紅海危機拉長海運時間，也迫使部分品牌客戶必須拉高庫存水位、提前備貨；加上電視面板需求好轉造成的產能排擠風險依然存在，預期4月液晶顯示器面板價格將持續維持漲勢，且漲幅可望擴大。

范博毓指出，以Open Cell面板來看，主流尺寸23.8吋與27吋預計調漲0.7美元；以面板模組來看，21.5吋與23.8吋預計調漲0.5美元，27吋預計調漲0.4美元。

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筆電（NB）面板方面，范博毓表示，度過第1季的淡季後，4月來自品牌客戶的需求依然疲弱，使供給端上各面板廠對漲價態度的堅持與否出現明顯落差，也讓面板廠在筆電面板價格上，不容易營造出類似電視、液晶顯示器面板價格的上漲格局。

范博毓表示，在漲價共識不易成型下，筆電面板價格依然在谷底盤旋，以4月來看，預期僅TN面板機種因價格偏低，有機會微幅調升1美元；IPS面板機種大多持平，16比10面板機種則持平或小跌0.2美元不等。（編輯：楊凱翔、張良知）1130422