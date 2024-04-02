未一例一休和加班費給不足 花蓮113家業者遭罰

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（中央社記者盧太城花蓮縣2日電）花蓮縣政府公布去年花蓮有113家業者違反勞基法，開出731萬元罰單，其中花蓮汽車客運遭罰215萬元最高。最常見違規情形有加班費給付不足、未一例一休、出勤紀錄不符規定等。

花蓮縣政府今天發布新聞稿表示，花蓮縣最新違反「勞動基準法」名單，112年度共有113家事業單位受到裁罰，總計罰鍰金額達新台幣731萬元。主要違法行為包括未依法給付休息日出勤工資、每7天沒有1日例假1日休息日、未依法給付國定假日出勤工資、未依法給付平日加班費、出勤紀錄未逐日記載至分鐘為止。

花蓮縣政府社會處提醒民眾，當勞工遭遇雇主積欠工資、加班費、資遣費，或遇到契約變更或終止等爭議，以及被拒絕職災補償時，都可以申請勞資爭議調解，調解不成可以申請仲裁，其結果與法院判決具同效力。

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去年花蓮縣政府共受理250件勞資爭議調解申請，其中有146件調解成立，成立率達到58.4%，為勞工爭取金額超過1438萬元。調解類型主要多為請求支付工資及加班費，其次為職業災害補償和給付資遣費。

花蓮縣長徐榛蔚呼籲，雇主應保護勞工的身心健康，切勿違法超時工作。機關或事業單位應注意每月工時上限及勞工班次間的間隔，並確實記載及控管員工出勤情形。同時，應積極補充人力、合理調度，確保遵守勞動基準法及性別平等工作法等相關規定，承擔起善待勞工的責任。這樣才能共同營造出友善的職場環境，實現聯合國永續發展目標中的健康與福祉（SDG3）、性別平權（SDG5）及尊嚴工作經濟成長（SDG8）之目標。（編輯：黃世雅）1130402