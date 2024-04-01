花蓮將軍府1936園區開幕 車位不足現交通亂象

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮市美崙溪畔「將軍府1936園區」今天開幕，入口在省道上但周邊停車空間不足，造成交通違規亂象；文化局表示擴增原20格停車空間，完工後有46格車位，並與公路局研商增設指示牌。

文化局行政暨文化設施科長曾俊翔接受媒體聯訪表示，針對遊客停車需求，初步先做宣導，明禮路有2處停車場，步行過來約10分鐘內，距園區約400至450公尺另有2處停車場，鼓勵遊客步行慢遊；原有停車空間已開始整修，將從20格增為46格車位，包括1個無障礙停車格。

曾俊翔說，將請觀光處在線上景點導覽地圖中新增園區標示，並在相關臉書（Facebook）粉絲專頁、LINE社群上宣導，也會與公路局確認是否增加指示路牌。

被稱為「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」由8棟木造建築組成，其中1棟縣級古蹟，位於花蓮市區、美崙溪下游左岸；因年久失修，中央及縣府共挹注新台幣2.6億元，修復工程耗時逾3年，完工轉型成藝文基地「將軍府1936園區」。

建於1930年代的8幢日式木造宿舍擁有獨特建築風貌，包括單幢與雙併格局、四周水泥單斜坡式排水溝、磚砌煙囪等，是花蓮發展歷程中重要文化資產，具備豐富的城市、建築及文化藝術價值。

縣長徐榛蔚與台灣地方創生基金會董事長陳美伶等人共同揭牌、主持開幕儀式，徐榛蔚邀請鄉親踴躍前往，感受花蓮日式文化魅力，在委外營運團隊規劃下，希望讓這片充滿歷史記憶的土地成為花蓮人展現自信、誠意接待外地親友的重要場域。（編輯：陳仁華）1130401