更多編輯台推薦新聞：
中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
首頁 / 地方

花蓮將軍府1936園區開幕 車位不足現交通亂象

2024/4/1 19:39（4/1 20:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮市美崙溪畔「將軍府1936園區」1日開幕，縣長徐榛蔚（前左6）與台灣地方創生基金會董事長陳美伶（前左7）等人共同揭牌、主持開幕儀式，並歡迎鄉親踴躍前往，感受花蓮日式文化魅力。中央社記者李先鳳攝 113年4月1日
花蓮市美崙溪畔「將軍府1936園區」1日開幕，縣長徐榛蔚（前左6）與台灣地方創生基金會董事長陳美伶（前左7）等人共同揭牌、主持開幕儀式，並歡迎鄉親踴躍前往，感受花蓮日式文化魅力。中央社記者李先鳳攝 113年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮市美崙溪畔「將軍府1936園區」今天開幕，入口在省道上但周邊停車空間不足，造成交通違規亂象；文化局表示擴增原20格停車空間，完工後有46格車位，並與公路局研商增設指示牌。

文化局行政暨文化設施科長曾俊翔接受媒體聯訪表示，針對遊客停車需求，初步先做宣導，明禮路有2處停車場，步行過來約10分鐘內，距園區約400至450公尺另有2處停車場，鼓勵遊客步行慢遊；原有停車空間已開始整修，將從20格增為46格車位，包括1個無障礙停車格。

曾俊翔說，將請觀光處在線上景點導覽地圖中新增園區標示，並在相關臉書（Facebook）粉絲專頁、LINE社群上宣導，也會與公路局確認是否增加指示路牌。

被稱為「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」由8棟木造建築組成，其中1棟縣級古蹟，位於花蓮市區、美崙溪下游左岸；因年久失修，中央及縣府共挹注新台幣2.6億元，修復工程耗時逾3年，完工轉型成藝文基地「將軍府1936園區」。

建於1930年代的8幢日式木造宿舍擁有獨特建築風貌，包括單幢與雙併格局、四周水泥單斜坡式排水溝、磚砌煙囪等，是花蓮發展歷程中重要文化資產，具備豐富的城市、建築及文化藝術價值。

縣長徐榛蔚與台灣地方創生基金會董事長陳美伶等人共同揭牌、主持開幕儀式，徐榛蔚邀請鄉親踴躍前往，感受花蓮日式文化魅力，在委外營運團隊規劃下，希望讓這片充滿歷史記憶的土地成為花蓮人展現自信、誠意接待外地親友的重要場域。（編輯：陳仁華）1130401

花蓮被稱為「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」由8棟木造建築組成，其中1棟縣級古蹟，位於花蓮市區、美崙溪下游左岸；因年久失修，中央及縣府共挹注新台幣2.6億元，修復轉型成藝文基地「將軍府1936園區」，1日開幕。中央社記者李先鳳攝 113年4月1日
花蓮被稱為「將軍府」的「美崙溪畔日式宿舍群」由8棟木造建築組成，其中1棟縣級古蹟，位於花蓮市區、美崙溪下游左岸；因年久失修，中央及縣府共挹注新台幣2.6億元，修復轉型成藝文基地「將軍府1936園區」，1日開幕。中央社記者李先鳳攝 113年4月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.219