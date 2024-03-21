發展獨特農遊 花蓮吉安鄉籌設「吉野休閒農業區」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮目前有5處休閒農業區，花蓮縣政府致力於休閒農業旅遊發展，為吉安鄉未來劃定休區做前期準備，經會議討論，初步共識將以吉安舊地名「吉野」為名，盼發展獨特農業旅遊。

花蓮縣內共有壽豐休閒農業區、馬太鞍休閒農業區、舞鶴休閒農業區、東豐休閒農業區、羅山休閒農業區5處，為助吉安鄉推動休閒農業產業發展，花蓮縣政府今年辦理多場共識會議及縣內優良休區觀摩參訪，希望凝聚在地業者共識。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，日前召開第3場共識會議，初步共識將以吉安舊地名「吉野」為名，未來將和吉安鄉農會、吉安鄉從事農業與休閒農業的夥伴同心攜手，為籌備劃設新的休閒農業區而努力。

花蓮縣長徐榛蔚指出，吉安鄉為全台人口最多的鄉，日治時期是日本人移民花東地區的重要據點「吉野村」，戰後改名吉安鄉，擁有得天獨厚的自然地景和豐富的農業資源，更以吉安4寶-芋頭、韭菜、龍鬚菜、稻米聞名。

徐榛蔚說，吉安鄉擁有非常豐富的休閒農業資源，鼓勵大家後續積極投入串聯區域力量，發展獨特農業旅遊魅力，縣府也將全力支持吉安鄉成立「吉野休閒農業區」，將吉安鄉打造為更具吸引力和競爭力的農村旅遊目的地。

農業處表示，鄉內有2處取得特色農遊場域認證，一家是櫻田野養生休閒農莊，從餐廳發展到農莊，以天然野菜與自然食材為主軸，推廣多樣化的豐富生態及體驗DIY課程，並將廚餘處理後透過農業循環再利用，致力於ESG企業的永續發展。

另一家是君達休閒農場，以香草農業生技為基礎，建置芳香療癒花園，創新「有機香草七感療癒」極限體驗，藉由香草芳香療法兼顧體內外環保，讓生命回歸自然樸實；另有種植有機芋頭的培安農場、擁有千坪落羽松湖景的景觀餐廳松湖驛站及由吉安農會打造「山海正甜製冰所」等，共超過50家農遊相關業者，極具發展休閒農業旅遊的潛力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，業者都非常關心休區範圍如何劃訂，會議中推動大家產生共識，以能含括最多業者、資源、最有利申請休區的標準來規劃。

在熱烈討論後劃定包含南華、干城、永興、福興等各村部分範圍，並計劃以吉安鄉舊稱「吉野」為名，籌備成立「吉野休閒農業區」，同時募集協會發起人32人，申請成立「花蓮縣吉安鄉休閒農業發展協會」。（編輯：陳政偉）1130321