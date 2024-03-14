花蓮吉安芋頭享盛名苦缺工 芋苗種植機挺特色產業

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮吉安為全台芋頭產地之一，農會協助解決農民缺工問題提出需求，花蓮區農改場13日邀台中場合辦機械操作觀摩會，藉由引進芋苗種植機取代人力，以行動支持地方特色產業發展。

吉安鄉為台灣芋頭產地之一，次於苗栗公館、台中大甲、屏東高樹、高雄甲仙與三民，吉安芋頭主要種植在干城及南華村一帶，引用中央山脈奇萊山流下的無污染水源，以及初英山下深厚土壤，擁有優質水源及栽培環境，經農民純熟栽培管理技術，生產出東部最富盛名芋頭。

吉安芋頭每年6月採收，11月開始栽種，為一年一收的農作物。黃姓芋農表示，種植芋頭的技術門檻很高，不會照顧的人，每分地產量只有1000到1500台斤，技術好的農友可以收成2500到3000台斤；由於天氣經常劇烈變化，農作物受天候影響，產量明顯銳減，農友確實非常辛苦。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，吉安鄉種植的是檳榔心芋品種，質地細緻鬆軟，種植面積約近200公頃，芋頭農友最大困境就是缺工問題。

農業部花蓮區農業改良場發布訊息表示，目前芋頭種植模式依然仰賴大量人力於水田種植，效率較低且費工，在農業人口結構老化的今天，勞動力日益減少，地方特色作物也面臨產業困境。

台中場研發的「芋苗種植機」附掛於曳引機之後，透過整合開溝、種植與壓實土壤等步驟完成芋苗種植；其中開溝深淺、種植行株距可於機具上調整，機械種植規格與傳統規格相近。

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芋苗種植機作業效率每日約5分地，需3人操作機械，包括駕駛1人、種植2人，相較以往人工種植效率提高23.1%。

花蓮區農改場表示，在農業勞動力減少、從事農業人口降低之下，農業生產技術轉型勢在必行，農改場提供堅強技術支援，農會帶領各地農友配合機械化導入新式栽培技術，不僅可減輕農事辛勞，更可將芋苗種植的生產模式規格化，藉此提高芋頭栽培管理流程，為吉安鄉特色農產注入新的活力，使特色作物得以永續發展。（編輯：陳仁華）1130314