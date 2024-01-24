光電溫室種蔬菜 花蓮吉安鄉示範場啟用

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）政府推動綠能，1家光電業者結合農民、地主，在花蓮吉安鄉設置約1公頃綠能蔬菜溫室，作為示範場盼更多農民加入；縣長徐榛蔚樂見應用綠能減低成本、增加產值，保障農友。

齊威能源轉投資的子公司賓威能源建構「溫室及植物環控栽培設施附屬綠能設施」，結合光電科技業者、農民、地主，以互利互惠為經營模式，今天在吉安鄉光華村舉行啟用發布會，徐榛蔚、行政院東部辦公室副執行長郭應義、壽豐鄉長曾淑懿及農會總幹事、理事長等人到場見證。

徐榛蔚表示，在極端氣候的影響下，對於農友辛勞耕種的農作物是相當大挑戰，而應用溫室及綠能減少成本、提高產值，以保障農友生活是如今政府努力的方向，感謝齊威能源在花蓮縣投資，讓綠色農業成為花蓮新亮點。

齊威能源總經理蔡年芳表示，此綠能設施不僅符合農業發展條例，也配合國家能源政策，在吉安鄉設置小規模示範場域，希望以此經驗推廣至其他地區。目前此場的合作模式是由賓威能源公司建置，保證責任花蓮縣綠電農業生產合作社負責種植。

吉安鄉農會總幹事張德奇接受媒體聯訪表示，在極端氣候下，設施型農業是發展趨勢，此場耗資新台幣5000萬元設施，對農民而言，若有5000萬元，也無需務農了，大可退休生活，所以此案模式是由能源公司出資，農民只要負責生產。

「目前管理單位有能源局和農業部，會協助農民依循相關法規來做，也會特別照顧到農民的權益。」張德奇說，農民的土地租金1年可收20萬元，又有耕作的收入，確實對農民有助益。能源公司投資，當然是發電量愈多收入多，此場作為示範場，溫室頂棚上的光電板設計有60%至100%不等的日照比例，可請農業改良場給予技術指導適合種植何種植物。

吉安鄉光華村附近林姓農友表示，希望多推廣，廣設這樣堅固的溫室，裡面種植的植物、蔬菜比較不會有病蟲害及其他天然災害影響，還有太陽能光電板能發電，農民有很好的收益。（編輯：謝雅竹）1130124

齊威能源旗下子公司賓威能源打造「溫室及植物環控栽培設施附屬綠能設施」，不僅符合農業發展條例也配合國家能源政策，並在花蓮縣吉安鄉設置小規模示範場域，24日啟用，盼未來持續將經驗推廣至其他地區。（業者提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月24日