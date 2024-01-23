花蓮年貨大街2/3登場 結合燈會營造年節氣氛

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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）2024花蓮年貨大街展售活動將於2月3日傍晚登場，一連6天在日出大道重慶路以東區段開賣，花蓮縣長徐榛蔚說，今年結合太平洋燈會，歡迎民眾採購之餘遊賞花燈。

花蓮縣政府表示，花蓮年貨大街2010年開始舉辦，2012年因疫情暫停一次，今年辦理第14屆，已是許多鄉親心中採買年貨伴手禮首選，今年再次與花蓮農漁會合作，還有花蓮百大伴手禮業者加入，讓鄉親一次購足春節必需品。

徐榛蔚說，今年年貨大街結合太平洋燈會在2月3日登場，特別的是結合縣內選出的百大伴手禮，讓民眾買得到、嚐得到花蓮味，而且還可以抽大獎。

縣府特別打造4大拍照打卡裝置及滿額好禮4重送活動，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，並與南濱太平洋公園的燈會結合，成為花蓮最具年節歡樂氣氛的觀光區域。

花蓮縣農業處長陳淑雯說明，今年召集90家攤商共襄盛舉，規劃4大區域，分別為特色排隊名店區、傳統南北年貨專區、花蓮優質農漁特產品區、年節伴手禮區，以經濟實惠的價格展售。

滿額好禮抽獎，每天的獎項有4K液晶電視、知名飯店年菜組、筋膜槍等，最終日壓軸則有iphone15、無線吸塵器、空氣清淨機等多項3C及家電大獎。

此外，縣府為國小1年級至國中3年級學生舉辦「花蓮年貨大街歡樂慶龍年繪畫比賽」，獲獎者將有機會獲得年節樂高玩具組，相關比賽辦法公布於花蓮縣農業處臉書。（編輯：郭諭儒）1130123