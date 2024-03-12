海軍敦睦支隊靠泊花蓮港 縣府提供免費接駁車

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）海軍敦睦遠航訓練支隊今、明兩天靠泊花蓮港，開放民眾登艦參觀現役武器裝備及磐石軍艦文宣館，花蓮縣府提供免費接駁車服務。

遠航支隊環島航訓今天來到花蓮港，有海軍磐石軍艦（油彈補給艦）、迪化軍艦（康定級飛彈巡防艦）及成功軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘軍艦共同執行，3月陸續靠泊各港口開放民眾參觀。

今天上午泊靠花蓮港後，安排海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰樂儀隊及莒拳隊演出，不少學校安排學生前往參訪，現場官兵耐心為民眾講解軍艦設備，民眾可穿梭在軍艦中一睹海軍裝備，也有軍眷把握機會到場探望好久不見的家人。

現場有人才招募專區，磐石軍艦文宣館則展示台灣國防自主、台灣精品、人文藝術等10個展區，吸引不少民眾拍照留念。

海軍司令部政戰主任劉慶斌中將致詞指出，每年透過遠航訓練提供應屆畢業生遠航實務訓練，藉此訓練培養未來海軍基層幹部，提升艦隊整體遠洋作戰能力。

劉慶斌指出，今年遠訓支隊將訪問各個邦交國家，利用靠泊港口的機會實施友好訪問，達到宣揚國威、宣慰僑胞目的。

花蓮縣長徐榛蔚出席開幕式致詞指出，花蓮有陸、海、空3軍鎮守，感謝遠訓支隊每年都靠泊花蓮港，讓花蓮民眾近距離看見國軍堅實力量，感謝國軍堅守崗位及使命。

海軍敦睦遠航訓練支隊今、明2天停靠花蓮港，上午9時至下午3時開放參觀，需攜帶身分證或可證明國民身分、具照片的證件入場。

為方便民眾前往，花蓮縣府上午8時30分至下午2時30分，在美崙田徑場及東大門夜市規劃免費接駁車，每15分鐘發車。（編輯：李亨山）1130312

海軍敦睦遠航訓練支隊12日靠泊花蓮港，磐石軍艦開放民眾參觀。中央社記者張祈攝 113年3月12日

海軍敦睦遠航訓練支隊12日靠泊花蓮港，磐石軍艦文宣館設10個展區，吸引民眾前往參觀並拍照留念。中央社記者張祈攝 113年3月12日