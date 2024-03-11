花蓮環保餐具清洗中心 年減1800萬個1次性餐具

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）推動永續，落實夜市垃圾源頭減量，花蓮縣環保局興建「環保餐具清洗中心」，目前工程進度超前，預計今年底完工，預估每年減少約1800萬個1次性餐具，並減少約4500公噸碳排放量。

花蓮縣政府發布訊息表示，「環保餐具清洗中心」新建工程去年7月5日開工，今年3月6日執行泥作（裝修工程）進場前置作業及屋頂養護，截至目前為止，預定進度52.18%，實際達成52.22%，施工進度超前0.04%，預計今年12月底前完工，後續待招商、設備試運轉後，預計2025年中營運。

縣長徐榛蔚日前視察工程進度時表示，在施工介面要整合做好協調，以確保工程如期如質完工，未來環保餐具清洗中心營運後，將成為大家的好厝邊。要優先進用當地鄉親，增加業機會，也要做好周邊環境綠美化，提升城市美學，成為敦親睦鄰的「環保好鄰居」。

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花蓮東大門夜市是觀光客到訪熱門點，每年使用1次性餐具等垃圾量逾300公噸，為減少垃圾源頭，環保局規畫在美崙工業區附近建置「環保餐具清洗中心」，清洗中心設備設置為2台13槽式洗碗機，含自動化電腦系統、過濾系統。

將可清洗PP塑膠材質的湯匙、筷子、盤子、碗，平均每個餐具收費約新台幣2.2元，每年預估可減少約1800萬個1次性餐具，並減少約4500公噸碳排放量。（編輯：黃世雅）1130311