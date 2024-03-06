降雨量不足花蓮富里青梅結果率不佳 爭取現金救助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）近期天氣變化大、降雨量不足，造成花蓮富里鄉梅樹結果率不佳，鄉公所及農友向縣府反應，昨天勘災小組至現地勘查，將以最快速度，爭取公告農業天然災害現金救助。

每年3月下旬及4月份為東部青梅盛產期，梅園多位於花東縱谷兩側山脈一帶，其中花蓮最南端富里鄉是全縣主要梅子產區，種植面積約70公頃，幾乎都是通過有機驗證的優質梅。

花蓮縣政府農業處表示，近日富里鄉公所及農友反應，受氣候異常影響，部分梅樹有結果量不佳情況，縣府5日邀請農業部花蓮區農業改良場、農糧署東區分署等組成勘災小組至現地勘查。

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經勘災小組現勘，富里鄉受1至2月降雨量不足影響，導致部分梅樹結果率不佳，評估受害面積25公頃、損害程度30%，已達現金救助啟動標準。農業處將依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

縣長徐榛蔚提醒，農友如有發現農作受天然災害影響而生長異常，主動向當地公所通報，以加快確認受災情形；基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，協助受災農友儘早復耕、復建，以及維護申請天然災害救助的權益。（編輯：陳仁華）1130306