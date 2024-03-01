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迎接中職賽事 花蓮縣府爭取經費改善棒球場

2024/3/1 18:16（3/1 18:26 更新）
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花蓮縣政府向中央爭取經費新台幣1億5000萬元，改善縣立棒球場內野看台區屋頂、全彩電子螢幕及燈光等設施，提升硬體設備，預計114年陸續動工。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月1日
花蓮縣政府向中央爭取經費新台幣1億5000萬元，改善縣立棒球場內野看台區屋頂、全彩電子螢幕及燈光等設施，提升硬體設備，預計114年陸續動工。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月1日
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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮縣立棒球場啟用23年，縣府向中央爭取經費新台幣1億5000萬元，改善內野看台區屋頂、全彩電子螢幕及燈光等設施，提升硬體設備，預計明年陸續動工。

花蓮縣長徐榛蔚今天率團隊前往盤點球場設備，除了3大改善項目之外，也點出球員走道地墊、牛棚球網、座椅毀損、淋浴間門板等毀損修繕，都應納入改善範圍。

花蓮縣教育處體育保健科長盧谷砳樂今天接受中央社記者採訪指出，這次更新計畫共3大項，其中內野看台區屋頂薄膜將更換為玻璃纖維膜、提高耐用性，另外也將更換6座夜間照明燈，都是使用超過20年的設備。

盧谷砳樂表示，LED全彩螢幕電子看板將更換為新式全彩LED顯示幕，可達到與其他主要球場螢幕同等顯示效果，3項大項目將爭取中央經費補助，其餘改善設施將另外爭取經費或編列預算，逐步改善。

花蓮縣府教育處指出，中華職棒自民國102年重返花蓮後，每場球賽都受到民眾熱情參與，今年4月起至8月預計迎來17場次，是歷年最多，取票資訊將另行公告。

中華職棒花蓮場次分別為4月16至17日台鋼雄鷹對戰味全龍、19至21日統一獅對戰富邦悍將、23至24日統一獅對戰味全龍；7月30至31日台鋼雄鷹對戰味全龍；8月2至4日，味全龍對戰樂天桃猿、6至7日統一獅對戰富邦悍將、9至11日統一獅對戰樂天桃猿。（編輯：黃世雅）1130301

花蓮縣長徐榛蔚（右7）1日率團隊前往縣立棒球場會勘，盤點球場設備，並點出場內需改善設施。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月1日
花蓮縣長徐榛蔚（右7）1日率團隊前往縣立棒球場會勘，盤點球場設備，並點出場內需改善設施。（花蓮縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年3月1日
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