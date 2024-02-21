徐榛蔚率縣府團隊、原民舞團出訪加州 深化城市外交

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣長徐榛蔚將率縣府團隊及9名在地師生組成的原民舞團，出訪美國加州，8天城市交流參加姐妹市天普市「山茶花節」，也拜訪聖蓋博市進行災防等交流。

花蓮縣政府民政處長明良臻表示，縣府首次受邀參加天普市（Temple City）於23日至25日舉辦的「山茶花節」，行程也安排拜訪聖蓋博市（San Gabriel），進行企業、災防等交流。

花蓮縣府今天舉行赴美暖身活動，由海星高中、化仁國中等3校共9人組成的原住民舞蹈團，將於山茶花節遊行活動中表演，演出原住民族聯合豐年節主題曲。

縣府指出，天普市是美國洛杉磯華人西區城市群的一個重要部分，位於洛杉磯郡，花蓮縣於2018年前縣長傅崐萁任內締結姐妹市，雙方維持良好互動。

縣府表示，天普市有山茶花之鄉美稱，市府每年2月最後一個星期六會舉行山茶花慶祝活動，會從學生挑選國王、皇后、王子和公主，傳統延續至今，今年已是第80屆。

縣府開春後已安排2趟國際交流行程，明天赴美進行8天城市交流，下月初還將率領各級農會等19家業者，前往東京國際食品展，推廣縣內農特產品。（編輯：陳仁華）1130221