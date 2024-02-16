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花蓮農特產拓展外銷 進軍東京食品展、募資平台

2024/2/16 18:57
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣有機農產品質優良，為拓展外銷市場，縣府3月將帶領19家農會業者參加東京國際食品展，另有10家農特加工品將於日本最大募資平台Makuake上架，搶攻日本市場。

花蓮縣府農業處今天指出，全球前3大專業食品展「東京國際食品展」，將於3月5日至8日在東京舉行，縣長徐榛蔚將帶領花蓮各級農會等19家業者參與，行銷花蓮優質農產。

農業處指出，參展期間安排快閃活動跟宣傳記者會，讓日本消費者認識花蓮美食，向國際農產採購者招手，積極為花蓮農友拚經濟、創造價值，希望強化兩地商業合作與文化交流。

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農業處長陳淑雯指出，為延續花蓮縣農會、壽豐鄉農會去年度上架於Makuake平台的熱度，今年擴大以「東台灣-永續花蓮」品牌形象，輔導10家花蓮特色的農特產加工品上架，預計3月1日起正式銷售。

陳淑雯表示，入選產品包括東一州、原生好物、淺草堂、清風茶行、新味醬油、綠點生活、銀川、洄瀾薯道、鳳梨灣、文旦復興，上架期間還會在人潮眾多的日本丸井百貨（錦系町分店）進行快閃宣傳活動。（編輯：郭諭儒）1130216

#花蓮縣府農業處
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#陳淑雯
#農業處長
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