保育類灰鶴首現蹤花蓮 縣府籲民眾勿擾嬌客

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮市區附近農田近日出現罕見的迷路過境鳥灰鶴，為二級保育類動物，相當珍貴，現場已有一群鳥友架起望遠鏡與長鏡頭相機捕捉遠來嬌客的身影；縣府呼籲民眾保護、勿擾。

花蓮縣野鳥學會總幹事何瑞暘今天接受媒體聯訪表示，灰鶴為二級保育類動物，相當珍貴，過去僅曾在西部的濁水溪、高美濕地現蹤，東部出現可說是第一次；從牠換羽狀況推測應該只是幼鳥，落單飛到花蓮，很可能是迷路。

何瑞暘說，灰鶴會到河床棲息，也會到農田間覓食，吃玉米、地瓜等作物，由於正逢春耕，擔心農民驅趕牠、或是被狗等動物追逐而受到傷害。因此，鳥會成員將持續觀察、守護，呼籲大家儘量保持棲地完整，讓灰鶴食物充足度冬。

花蓮縣政府接獲花蓮縣野鳥學會通報後表示，鶴自古被認為是吉祥的象徵，這次灰鶴現蹤花蓮，請鄉親們觀察或拍照時應保持距離，不可隨意踏入停棲的農地中。

灰鶴具遷徙性，研判這隻灰鶴是迷路過境鳥，成鳥體長約100至130公分，體重3至7公斤左右，是相當引人注目的大型鳥類。夏季時於西伯利亞繁殖育雛，冬季時主要於歐洲及中亞一帶度冬，是受野生動物保育法所保護的珍貴稀有野生保育類野生動物，這次是花蓮的首次發現。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，灰鶴相當是機警且容易受擾的鳥類，民眾若有餵食、驅趕或騷擾的行為，恐違反野生動物保育法，面臨1年以下的徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金，籲請賞鳥民眾互相提醒，勿擾貴客，以免觸法。（編輯：李亨山）1130124