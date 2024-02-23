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花蓮觀光魚市完工攤商憂不易集客 縣府允助行銷

2024/2/23 16:22（2/23 16:46 更新）
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花蓮縣政府爭取花東永續發展基金，在花蓮漁港向日廣場新建觀光魚市，一期工程為L型建物，設有14個攤位；二期工程增加採光廊道、提供8處更寬廣的營業空間，目前已經完工，共可提供22處攤位。中央社記者張祈攝 113年2月23日
花蓮縣政府爭取花東永續發展基金，在花蓮漁港向日廣場新建觀光魚市，一期工程為L型建物，設有14個攤位；二期工程增加採光廊道、提供8處更寬廣的營業空間，目前已經完工，共可提供22處攤位。中央社記者張祈攝 113年2月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）新建花蓮漁港觀光魚市日前完工，可提供22個攤位，未來將招商。有攤商表示，新址集客效果有限，承租遷入意願低。花蓮縣府今天指出，會透過舉辦活動等方式，吸引遊客停留消費。

舊有魚市原設在花蓮區漁會旁，以鐵皮搭建，營運超過20年，9家攤商以販售海鮮、代客料理及小吃為主。因環境老舊且用地不在商港範圍，前年底租約到期後，花蓮港務分公司收回土地不再續租，攤商面臨拆遷問題。

花蓮縣府爭取花東永續發展基金，在漁港向日廣場另闢新的觀光魚市，工程分2期進行，共提供22個攤位，設有採光廊道、水電等設備，今年1月完工。

花蓮區漁會總幹事林俊吉指出，攤商普遍承租遷入意願不大，因在原址設攤超過20年，且新魚市地點距離漁獲拍賣場較遠，擔心新的觀光魚市集客效果有限。

林俊吉表示，港區內人潮以賞鯨客居多，團客多為旅行安排行程，希望縣府能協助營造特色，帶來人潮。

花蓮縣府農業處長陳淑雯指出，為活化港區、改善動線不習慣的問題，會透過舉辦海洋生態體驗、食農食魚教育活動，吸引賞鯨客停留消費。

陳淑雯表示，觀光魚市二期工程正在驗收階段，未來將公開招商，希望能讓花蓮漁港成為集合生產、銷售、觀光及娛樂的綜合性休閒漁港。（編輯：戴光育）1130223

花蓮縣政府爭取中央經費，斥資打造花蓮漁港觀光魚市，一期及二期工程已完工，可提供22個攤位，並設有採光廊道等設施；目前二期工程正在驗收階段，未來將公開招商。中央社記者張祈攝 113年2月23日
花蓮縣政府爭取中央經費，斥資打造花蓮漁港觀光魚市，一期及二期工程已完工，可提供22個攤位，並設有採光廊道等設施；目前二期工程正在驗收階段，未來將公開招商。中央社記者張祈攝 113年2月23日
#林俊吉
#花蓮縣府農業處長
#陳淑雯
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