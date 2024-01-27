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搶攻年貨市場 花蓮區漁會推限量海鮮禮盒

2024/1/27 15:01（1/27 15:36 更新）
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搶攻年貨市場，花蓮區漁會推出4款限量海鮮禮盒，主打鬼頭刀、透抽等漁獲，以市價75折優惠行銷，即日起開放訂購。中央社記者張祈攝 113年1月27日
搶攻年貨市場，花蓮區漁會推出4款限量海鮮禮盒，主打鬼頭刀、透抽等漁獲，以市價75折優惠行銷，即日起開放訂購。中央社記者張祈攝 113年1月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）搶攻年貨市場，花蓮區漁會推出4款限量海鮮禮盒，主打鬼頭刀、透抽等漁獲，以市價75折優惠行銷，即日起開放訂購，還可到漁會、花蓮縣府年貨大街購買。

花蓮區漁會今天在花蓮漁港辦行銷活動，漁會總幹事林俊吉展現討海人功夫，現場帶來鬼頭刀殺魚秀，熟練去內臟、剝皮再骨肉分離，身手俐落。

林俊吉說，鬼頭刀是東部重要漁獲，每年4月至6月盛產，一尾最重達15公斤，魚刺少及低脂肪，很適合長輩及小孩食用，無論油炸、乾煎或煮湯都很美味，新鮮鬼頭刀也可作生魚片食用。

林俊吉說，今年漁會年節禮盒都是現撈魚貨，依品項多寡，分為新台幣1000元、1500元、2300元及3000元共4種價位，相當於市價75折，民眾可依家庭成員多寡選擇。

花蓮縣府農業處長陳淑雯指出，縣府年貨大街將於2月3日至8日舉行，地點位於日出大道以東區段開賣，今年與花蓮農漁會、花蓮百大伴手禮、傳統南北年貨專區等90家攤商，讓民眾一次購足春節必需品。（編輯：謝雅竹）1130127

搶攻年貨市場，花蓮區漁會推出4款限量海鮮禮盒，主打在地新鮮漁獲，27日在花蓮漁港舉辦行銷活動，花蓮區漁會總幹事林俊吉（右4）、花蓮縣農業處長陳淑雯（右5）等人出席。中央社記者張祈攝 113年1月27日
搶攻年貨市場，花蓮區漁會推出4款限量海鮮禮盒，主打在地新鮮漁獲，27日在花蓮漁港舉辦行銷活動，花蓮區漁會總幹事林俊吉（右4）、花蓮縣農業處長陳淑雯（右5）等人出席。中央社記者張祈攝 113年1月27日
#林俊吉
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