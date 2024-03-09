花蓮美崙溪畔植樹活動 為台灣狐蝠打造友善棲地

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮植樹月系列活動3月開跑，今天在花蓮市美崙溪流域、國福大橋西側步道舉行植樹活動，選定保育類物種台灣狐蝠停棲及取食的樹種，打造狐蝠友善環境。

林業及自然保育署花蓮分署今年規劃18場植樹及贈苗活動，也包含護樹及移除外來種植物銀合歡活動，倡導小面積綠化，提供生物優質棲地，因應極端氣候發生頻率加劇的威脅。

今天在國福大橋舉辦的區域植樹活動，是台灣狐蝠出沒區域，特別選定狐蝠愛吃的大葉山欖、適合停棲的台灣海棗等樹種，營造狐蝠友善環境，串聯生態廊道，也種植鐵冬青、流蘇、大頭茶等苗木，提供散步民眾遮陽擋風的環境。

花蓮縣長徐榛蔚指出，台灣狐蝠是農業部公告第一級保育類動物，全台僅台東綠島及花蓮有發現少數族群生長，縣府針對美崙溪流域、北濱公園等處籌劃設立「美崙溪二級海岸保護區」，保護50多隻狐蝠能安心棲息及繁衍。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，今年植樹月預計種下812株小樹，未來預估固碳720噸，成為花蓮地區最大型、也最多人參與的重要植樹活動。

林業及自然保育署花蓮分署指出，植樹月還有11場捐發票、廢電池及捐血兌換苗木活動，分別發贈牛樟、土肉桂、青楓、鐵冬青、田代氏石斑木、桂花、台灣海棗、硃砂根及山櫻花等9種苗木。（編輯：謝雅竹）1130309