外來種銀合歡轉化為生質燃料 1年去化逾45公噸

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）林業保育署花蓮分署去年與台泥合作，將移除的外來種銀合歡廢木料送至水泥窯高溫處理，轉化為生質能，替代傳統煤炭燃料，降低銀合歡復萌風險，去年共移除逾45公噸銀合歡。

東台灣河川區高灘地因外來種銀合歡入侵，嚴重影響生態，銀合歡旺盛生命力及繁殖力排擠原生物種生存空間，被列為世界百大危害外來種。

林業及自然保育署花蓮分署花蓮分署3年來協助第九河川分署，分年移除花蓮溪支流木瓜溪高灘地的銀合歡，以人為介入方式，加速恢復原生植被。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，以往銀合歡移除後，廢木材堆置現場，遺留種子有萌發風險，木材固定的碳在現場分解後將重新以二氧化碳形式釋放至大氣中。

花蓮分署去年與台泥公司簽訂合作備忘錄，將高灘地剷除的銀合歡，送至台泥水泥窯高溫處理，轉化為生質能替代水泥製程所需傳統煤炭燃料，去年統計共移除45.52公噸銀合歡，相當於替代47.75公噸煤炭，達到資源永續利用與節能減碳效益。

黃群策說，這次合作成功實踐資源永續利用目標，獲得數據可供各界參考，未來將持續進行外來種移除與生態復育工作，以提高單次銀合歡量體為目標。

台泥和平分公司廠長魏家珮指出，利用水泥窯特性將廢棄物無害轉化成為再生資源，將銀合歡木廢料轉化成可替代煤炭的再生燃料，秉持循環經濟理念共同合作去化外來種植物。（編輯：郭諭儒）1130126