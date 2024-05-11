辦博弈案現場見自己人 台中霧峰警：查無洩密

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中霧峰警分局遭爆料，日前支援偵辦職棒簽賭案時，現場發現分局林姓偵查小隊長遭控包庇。霧峰警方今天表示，經查小隊長當天非勤務人員，也沒有洩密情形，全案將深入調查。

ETtoday今天報導，台中市政府警察局霧峰分局日前支援刑事警察局中部打擊犯罪中心偵辦職棒簽賭案時，有霧峰分局偵查隊林姓小隊長也在現場，辦案人員待小隊長騎機車離去後，才帶隊進入據點搜索，涉嫌包庇。

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霧峰分局長陳祥麟今天親上火線說明，他表示，與刑事局中打共同偵辦職棒簽賭案，經查9日在搜索行動前，這名小隊長在現場建物外逗弄嫌犯飼養犬隻，但全案執行時小隊長既非勤務人員，搜索行動也順利完成。

霧峰警方指出，依小隊長說法與被搜索對象為朋友關係，這次查緝賭博行動並未發現有員警洩密情形。至於小隊長有無涉及不法或違紀情事，將深入調查、勿枉勿縱，依規定處置。（編輯：孫承武）1130511