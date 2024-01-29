三地能源衝太陽能案場及電動車100充電站目標
2024/1/29 15:06
（中央社記者張建中台北29日電）三地能源目前掌握108.18MW太陽能案場，預計今年再增加41.5MW，為今年營運成長主要動能。旗下特爾電力將積極擴增電動車充電站，預計今年底達到100站目標。
三地能源今天舉行媒體交流會，副總經理王慧婷表示，隨著掌握的太陽能案場增加，三地能源2023年營運順利轉虧為盈。
三地能源2023年營收約占母公司北基的7%，約新台幣5.4億元。三地能源以太陽能業務為大宗，比重約63%；儲能比重17%；電動車充電服務占8%；電動巴士銷售占11%。
王慧婷說，三地能源目前掌握108.18MW太陽能案場，今年將增加41.5MW，預期2025年掌握的太陽能案場將達378MW規模。
儲能方面，三地能源至2023年底共有15MW上線。三地能源旗下環創電行已銷售120輛鴻華先進Model T電動巴士。
王慧婷表示，旗下特爾電力目前全台已建置51站電動車充電站，預計今年底進一步擴增至100站，因應資金需求，特爾電力今年計劃現金增資，籌措2億元資金。（編輯：郭無患）1130129
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