菲律賓1、2月赴台旅客倍增 業者看好發展潛力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）今年1、2月菲律賓赴台旅客逾7萬2000人次，較去年同期幾乎增一倍。航空業者指出，去年菲律賓經濟成長率達5.5%，表現亮眼；民眾消費力復甦下，赴台旅遊成長潛力看好。

交通部觀光署18日在馬尼拉舉辦觀光推廣會，邀請中華民國駐菲副代表楊登仕及菲律賓女星加比加西亞（Gabbi Garcia）和男友卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）兩位台灣觀光大使出席。

中華航空、菲律賓航空、菲律賓亞洲航空、宿霧太平洋航空等9家業者現場推廣旅遊套裝行程。

負責菲律賓地區台灣觀光推廣的觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷說，去年菲律賓赴台旅客約35萬人次，大概是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的7成。今年菲律賓民眾赴台旅遊熱絡，去年1、2月有3萬7135人次菲律賓旅客赴台，今年同期達7萬2112人次赴台，幾乎增加一倍。

她指出，觀光署今年以美食、購物、文化、探險等元素吸引菲國旅客。加比加西亞粉絲見面會去年在西門町紅樓舉辦，紅樓外大排長龍；今年底會在台北、高雄各辦一場兩位觀光大使的見面會，讓菲律賓民眾可以買配套行程，年底到台灣旅遊。

陳憶婷說，菲律賓旅客對南台灣比較陌生，因此觀光署邀請代言人赴台中、嘉義、高雄拍宣傳影片，也在高雄舉辦見面會；景點品牌的印象需要慢慢建立，希望配合見面會，鼓勵菲國旅客搭乘赴高雄航班，探索當地景點。

出席活動的華航菲律賓分公司總經理王福勝指出，去年菲國經濟成長率達5.5%，在東南亞名列前茅。「他們的中產階級越來越多，更多人想出國去玩，對台灣是好消息。台灣離菲律賓最近，票價便宜，旅遊成本低；我們也希望他們經濟越來越好，可以帶動觀光。」

王福勝說，跟菲律賓相較，台灣四季分明，也有花季，菲國旅客每年可以造訪好幾次。「這一方面，我很有信心吸引他們到台灣來觀光。」

另一方面，他指出，台灣希望發展為航空轉運中心，以多種管道，吸引更多旅客到台灣。菲律賓一億多人口，其中逾千萬人在海外，轉機需求非常大，「不僅到美國、歐洲，勞力輸出人口也很大，這個市場其實是很大的」。

王福勝說，台灣離菲律賓很近，對菲國旅客來說很方便；觀光署又推出過境旅客入境台灣觀光半日遊優惠，旅客休息一下就可以去市區觀光，再搭晚班機回馬尼拉。「我們希望各種配套措施組合起來，力道會比較強。民間跟官方合作，可以把各產業鏈串起來，帶動觀光產業。」（編輯：郭中翰）1130519