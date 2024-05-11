疫情趨緩旅遊想對自己好一點 升等比例增

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（中央社記者余曉涵台北11日電）COVID-19疫情趨緩後，旅客出遊預算拉高，據旅遊業者觀察，疫情後升等商務艙比例從15%增加到25%，顯示不少旅客在疫後「都想對自己好一點。」

交通部觀光署統計，去年1月到12月台灣旅客出境人數高達1179萬5834人次，顯示台灣旅客瘋出國，願意在旅程中花費更多金額享受的旅客也有增加趨勢。

加利利旅行社營運長邱繼鋒指出，商務旅客比例持續增加，根據內部統計數字，相較2019年，商務艙旅客的比例約15%，2023年商務艙旅客比例攀升到25%，且有不少旅客即使升等費用高於團費，仍願意升等，除了商務艙旅客增加外，豪華經濟艙旅客也有增加趨勢。

疫情趨緩後團費高漲，邱繼鋒坦言，受到物價通膨、缺工以及歐洲電價上漲、匯率等影響下，團費節節上漲，加上整體航班數量尚未完全恢復，也讓機票價格居高不下。

邱繼鋒說，雖然近期機票價有下降1成左右，但降幅仍不明顯，對旅客說感受不大，預期要到2025年，市場才會恢復到正常狀態，屆時旅客才會有感。

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另外，邱繼鋒指出，近期旅遊消費趨勢偏向稀缺限量的旅遊體驗，像是入住北歐的極光精靈寓所的相關產品就受到不少旅客喜愛，入住維也納薩赫飯店行程也常被秒殺，顯示旅客對於奢華與特色的追求。

邱繼鋒表示，隨著韓劇在台熱播，劇中景點讓不少旅客指定要去踩點，像是韓劇淚之女王取景地德國的忘憂宮增加3成旅客，韓劇愛的迫降出現的瑞士湖景也吸引不少旅客。（編輯：李亨山）1130511