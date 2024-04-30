COVID-19疫情續降 男童染流感併發腦炎、心肌炎亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）疾管署今天表示，流感與COVID-19疫情都持續下降，不過仍要注意重症風險。上週新增5例流感死亡，其中南部10多歲男童併發急性壞死性腦病變及心肌炎，發病約4天不治。

疾管署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，目前國內流感已過流行期，上週健保急門診就診人次共8萬7000多人，較前週下降，疫情處下降階段，但重症個案仍多，要注意重症風險，流感疫苗剩不到1.7萬劑，呼籲符合接種資格民眾盡快接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部分，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，23至29日新增185例COVID-19本土確定病例（併發症），與前週相當。近4週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 （97%）為多，國內疫情趨緩。

受COVID-19疫情影響，醫療院所是最早強制佩戴口罩的場所之一，後隨疫情趨緩，各場所陸續解禁，但醫療單位仍維持口罩令。曾淑慧說，將討論是否解除醫院口罩令，配合專家學者時間預計5月初開會。

上週新增5例流感併發重症死亡，防疫醫師林詠青說，其中有南部10多歲男童，無潛在疾病，沒有接種本季流感疫苗；4月下旬出現發燒、喉嚨痛、頭暈症狀，2天後症狀持續，且出現肌肉痠痛、嘔吐、胡言亂語與意識不清情況，就醫快篩確診A型流感，肝腎功能異常且有輕微肺炎，診斷為流感併發急性壞死性腦病變。

林詠青說，男童經收治加護病房，給予抗病毒藥物與抗腦壓藥物治療，又在住院期間發生休克，研判發生心肌炎，於住院第2天不幸死亡，死因為流感併發急性壞死性腦病變及心肌炎，發病到死亡約3到4天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

COVID-19併發症個案中，林詠青說，其中年紀較小個案為1歲多南部男童，本身有先天性心臟方面疾病，沒接種過COVID-19疫苗；在4月下旬發燒、出診，隔天症狀未改善且有食慾下降、意識不清情況。

林詠青指出，男童就醫COVID-19快篩陽性，X光檢查有肺炎情況，醫院收治加護病房、給予抗病毒藥物治療，但腦部電腦斷層檢查還有輕微腦炎情況；目前男童意識清醒、生命徵象穩定，仍在加護病房持續治療中。（編輯：李亨山）1130430