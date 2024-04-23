8歲女童流感併腦炎亡 公費抗病毒藥擴大至4月底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，國內流感疫情已過流行期且處下降階段，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件將在4月底截止；不過上週仍新增4例流感重症死亡，其中有8歲女童為併發急性壞死性腦炎。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，14至20日門急診類流感就診人次為8.8萬人次，流感疫情已過流行期、處下降階段；經傳染病防治諮詢會議流感防治組建議，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，適用期限將於4月30日截止。

此次擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，是自111年12月1日起開放，統計到目前延長期限113月4月30日，共17個月，與101年12月1日至103年4月30日，因H7N9疫情擴大到17個月相當。

上週仍新增4例流感重症死亡。防疫醫師林詠青說明，其中1例為北部8歲女童，沒有潛在疾病，去年10月曾接種疫苗，4月上旬出現咳嗽、嘔吐症狀，到診所就醫服藥後改善，但隔天又出現頭暈噁心嘔吐發燒，後續又有意識不清、抽搐狀況就醫。

林詠青說，女童就醫時體溫超過攝氏41度，血壓、血氧都偏低，快篩確診A型流感，且腦部電腦斷層檢查發現有腦水腫狀況，經收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，病情仍持續惡化，有抽搐情況且有心律不整，經急救無效，住院第4天過世，死因為流感併發急性壞死性腦病變及器官衰竭。

林詠青提醒，雖然急性壞死性腦病變很罕見，但病程快、致死率高，提醒民眾務必注意呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變等重症前兆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內COVID-19疫情，曾淑慧說，16至22日新增186例本土確定病例（併發症），與前1週相當，國內目前疫情已經過高原期，處於下降階段且脫離流行期。

林詠青說，重症個案中年紀較小者有名南部1歲多女童，患有先天心臟肺臟疾病，未接種過COVID-19疫苗，4月中發燒、咳嗽，後續有呼吸急促廢力、血氧降低，且食慾、尿量都減少，發病隔天就醫，X光已有肺炎情況，COVID-19快篩陽性，診斷有支氣管肺炎，收治住院，目前仍在一般病房治療。（編輯：陳政偉）1130423